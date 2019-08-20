255 مدرسة للتحول الرقمي بمكة المكرمة

وأعدت الإدارة كافة استعداداتها وإمكاناتها التعليمية لتنفيذ المشروع استعداداً للعام الدراسي الجديد.
وأودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أمس أكثر من 25 مليون ريال في حسابات المدارس لصالح الميزانية التشغيلية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1440 - 1441. ودعت الإدارة قائدي وقائدات المدارس باستثمار هذه المبالغ المالية في تهيئة المدارس ونظافتها لتكون جاهزة لبداية جادة وبيئة تربوية جاذبة منذ اليوم الأول.
كما بدأت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة تقنية المعلومات في تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة بوابة المستقبل (التحول نحو التعلم الرقمي)، بتدريب 80 قائدا وقائدة مدرسة.
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