أمير القصيم يستقبل منسوبي التعليم

استقبل أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بديوان الأمارة بمدينة بريدة، مدير عام التعليم بالمنطقة صالح بن عبدالرحمن الجاسر ومنسوبي الإدارة من مساعدين ومدراء الإدارات ورؤساء مراكز الإشراف بالمحافظات بمناسبة عيد الاضحى المبارك وقرب انطلاق العام الدراسي. ورحب سموالأمير فيصل بن مشعل بالجميع، منوهاً بما يقدمه قطاع التعليم بالمنطقة للطلاب والطالبات لتنمية قدراتهم ومواصلة الإبداع في العديد من المجالات، متمنياً أن يواصل تعليم المنطقة تميزه بالحصول على جوائز التميز في كافة المنافسات الداخلية والخارجية. من جانبه أعرب مدير ومنسوبي تعليم المنطقة عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة القصيم على حفاوة الاستقبال، مثمنين ما يلقاه تعليم المنطقة ومنسوبيه من دعم وتشجيع في كل ما من شأنه الارتقاء بالتعليم والجيل.



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