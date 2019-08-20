السعودية اليوم / الولايات المتحدة تجري تجربة على صاروخ متوسط المدى



واشنطن 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واس

أجرت الولايات المتحدة الأمريكية تجربةً على صاروخ تقليدي متوسط المدى وذلك بعد انسحابها من معاهدة الحد من الأسلحة النووية المتوسطة المدى.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" اليوم أنّ الاختبار الذي نجح أجري أمس في جزيرة سانت نيكولاس قبالة كاليفورنيا حيث أطلق الصاروخ الذي أصاب هدفه بدقة بعد تحليق لأكثر من 500 كم, وأنّ المعلومات التي جُمعت والدروس المستخلصة من هذا الاختبار ستعطي وزارة الدفاع المعلومات اللازمة لتطوير أسلحة جديدة متوسطة المدى.

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