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طقس مغبر مع أمطار وكراني يكشف التفاصيل

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2019-08-20

طقس مغبر مع أمطار وكراني يكشف التفاصيل

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع خبير الأرصاد الجوية والطقس حسن كراني، تقلبات جوية على عدة مناطق، تتمثل في نشاط للغبار في جنوب وشمال وشرق ووسط المملكة.

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وقال كراني: بعون الله اعتدال حراري على وسط وغرب الشمال، وأعلى حرارة متوقعة على الشرق، مضيفًا أن الطقس سيكون غائمًا إلى غائم جزئي على المصايف الغربية والجنوبية الغربية ومنطقة جازان وشرق المرتفعات، مع فرصة أمطار رعدية تسبق بشبه انعدام في الرؤية، كذلك الطقس مغبر على الشمال، الوسط، الشرق، الجنوب.

وحذر كراني من الغبار، خاصة في المنطقة الجنوبية.





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