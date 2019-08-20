اخبار السعوديه

الشعر يمتزج بالنثر ابتهاجًا بنجاح موسم الحج في أدبي الأحساء

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

Advertisements

شكرا لقرائتكم الشعر يمتزج بالنثر ابتهاجًا بنجاح موسم الحج في أدبي الأحساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-20

الشعر يمتزج بالنثر ابتهاجًا بنجاح موسم الحج في أدبي الأحساء

متابعات الخليج 365 - الأحساء

في ليلة مضمخة بعبير الوطن، ووسط حضور كثيف من مثقفي ومثقفات الأحساء الذين اكتظت بهم قاعة ديوانية المثقفين في النادي مساء اليوم الاثنين، كانت مشاعر الشكر لله عز وجل ثم لقادة هذه البلاد لما أولوه من عناية واهتمام بمشاعر الحج والعمرة وما وفرته الدولة من إمكانات مادية وبشرية لموسم حج هذا العام 1440هـ؛ مما أدى إلى هذا النجاح الباهر لموسم الحج، وارتسمت مشاعر الفخر والاعتزاز على وجوه الحاضرين والحاضرات وانعكست في كلماتهم وقصائدهم التي ألقوها.

وقال رئيس النادي الدكتور ظافر الشهري في كلمته: أرفع باسمكم جميعًا أسمى عبارات التهاني والتبريك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى ولي العهد الأمير بعيد الأضحى المبارك ونجاح موسم الحج لهذا العام، هذا النجاح الذي يحق لكل سعودي وسعودية- بعد شكر الله عز وجل- أن يفتخروا به، فليس نجاحًا للدولة فقط، وإنما هو نجاح للشعب السعودي بأكمله، داعيًا الله أن يديم على هذه البلاد المقدسة نعمه الكثيرة الظاهرة والباطنة، والتي يأتي في مقدمتها نعمة الأمن والأمان.

Advertisements

ثم توالت الكلمات والقصائد المعبرة التي ساهم بها عدد من الحضور من المثقفين والمثقفات والشعراء والشاعرات.

وأطلق النادي في هذه المناسبة التطبيق الخاص بالنادي ليسهل على المهتمين والمتابعين لأخبار النادي وأنشطته متابعة هذه الأخبار والبرامج بسهولة.

جدير بالذكر أن هذا الحفل يأتي استكمالًا لبرنامج النادي الذي بدأه من غرة شهر رمضان المبارك المنصرم تحت عنوان “أدبي الأحساء.. صيفي ثقافي”، ويختتم النادي هذا البرنامج مساء الأربعاء 27/ 12/ 1440هـ بندوة تأبينية كبرى عن الدكتور عبدالرحمن الشبيلي.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشعر يمتزج بالنثر ابتهاجًا بنجاح موسم الحج في أدبي الأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا