الشعر يمتزج بالنثر ابتهاجًا بنجاح موسم الحج في أدبي الأحساء

2019-08-20

متابعات الخليج 365 - الأحساء

في ليلة مضمخة بعبير الوطن، ووسط حضور كثيف من مثقفي ومثقفات الأحساء الذين اكتظت بهم قاعة ديوانية المثقفين في النادي مساء اليوم الاثنين، كانت مشاعر الشكر لله عز وجل ثم لقادة هذه البلاد لما أولوه من عناية واهتمام بمشاعر الحج والعمرة وما وفرته الدولة من إمكانات مادية وبشرية لموسم حج هذا العام 1440هـ؛ مما أدى إلى هذا النجاح الباهر لموسم الحج، وارتسمت مشاعر الفخر والاعتزاز على وجوه الحاضرين والحاضرات وانعكست في كلماتهم وقصائدهم التي ألقوها.

وقال رئيس النادي الدكتور ظافر الشهري في كلمته: أرفع باسمكم جميعًا أسمى عبارات التهاني والتبريك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعيد الأضحى المبارك ونجاح موسم الحج لهذا العام، هذا النجاح الذي يحق لكل سعودي وسعودية- بعد شكر الله عز وجل- أن يفتخروا به، فليس نجاحًا للدولة فقط، وإنما هو نجاح للشعب السعودي بأكمله، داعيًا الله أن يديم على هذه البلاد المقدسة نعمه الكثيرة الظاهرة والباطنة، والتي يأتي في مقدمتها نعمة الأمن والأمان.

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ثم توالت الكلمات والقصائد المعبرة التي ساهم بها عدد من الحضور من المثقفين والمثقفات والشعراء والشاعرات.

وأطلق النادي في هذه المناسبة التطبيق الخاص بالنادي ليسهل على المهتمين والمتابعين لأخبار النادي وأنشطته متابعة هذه الأخبار والبرامج بسهولة.

جدير بالذكر أن هذا الحفل يأتي استكمالًا لبرنامج النادي الذي بدأه من غرة شهر رمضان المبارك المنصرم تحت عنوان “أدبي الأحساء.. صيفي ثقافي”، ويختتم النادي هذا البرنامج مساء الأربعاء 27/ 12/ 1440هـ بندوة تأبينية كبرى عن الدكتور عبدالرحمن الشبيلي.