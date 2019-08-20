أرامكو قادرة على ضخ 12 مليون برميل نفط يوميًّا

2019-08-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد تقرير لوكالة “بلومبيرغ”، لكاتبه أنتوني ديباولا، أن الاعتداء الإرهابي الحوثي الذي حدث من قبل طائرة مسيرة على أحد مرافق معمل شيبة للغاز لم يؤثر على إنتاج شركة أرامكو؛ حيث لا تزال قادرة على ضخ ما يصل إلى 12 مليون برميل يوميًّا.

وبحسب “بلومبيرغ” ففي الآونة الأخيرة، أصبحت حقول نفط المملكة، المسؤولة عما يقرب من عُشر إنتاج النفط الخام العالمي مستهدفة؛ حيث هوجمت مؤخرًا جوًّا وبحرًا وبرًّا، ولم تفلح الهجمات في التأثير على إنتاج المملكة، التي يشكل إنتاجها أحد أهم ركائز استقرار أسواق الطاقة العالمية.

Advertisements

وشهدت التوترات المتصاعدة في الخليج العربي استهداف أحد أكبر رواسب النفط الخام في العالم إلى جانب البنية التحتية للمعالجة والنقل والسفن، من خلال قنابل وطائرات مسيرة مفخخة.

وأشار التقرير إلى أن تهديد إنتاج المملكة من النفط الخام وبنيتها التحتية يسلط الضوء على المخاطر التي تهدد إمدادات النفط العالمية؛ وذلك نظرًا لكون أرامكو السعودية المملوكة للدولة هي أكبر مُصدر في العالم، إذ تضم السعودية أكثر من 100 حقل من النفط الخام تحتوي على احتياطيات ضخمة من النفط، وهي أكبر الاكتشافات التقليدية في العالم، بحسب ما نقلت “العربية”.

وتصدر أرامكو 7 ملايين برميل من النفط الخام يوميًّا، أكثر من أي شركة أخرى، وهذا ما يمنحها الدور كمنتج عالمي مؤثر، ويجعل من تأمين حقوله النفطية أمرًا حيويًّا للأسواق العالمية.