اخبار السعوديه

شاهد مهارات لاعب ألميريا الجديد (فيديو)

0 نشر
الخليج 0 تبليغ

Advertisements

أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني، عن رابع صفقات فريقه وذلك في إطار تدعيم الصفوف خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وأكد آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن اللاعب الدولي الصربي رادوساف بيتروفيتش لاعب خط وسط سبورتنج لشبونة البرتغالي، قد انضم للفريق بعقد يمتد لمدة 3 سنوات وهي الصفقة الرابعة التي قد انضمت لألميريا.

 

 

http://<iframe width="560" height="315" src="" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Advertisements

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا