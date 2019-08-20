شاهد مهارات لاعب ألميريا الجديد (فيديو)

أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني، عن رابع صفقات فريقه وذلك في إطار تدعيم الصفوف خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأكد آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن اللاعب الدولي الصربي رادوساف بيتروفيتش لاعب خط وسط سبورتنج لشبونة البرتغالي، قد انضم للفريق بعقد يمتد لمدة 3 سنوات وهي الصفقة الرابعة التي قد انضمت لألميريا.

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