تركي آل الشيخ لمتابعيه: "اكسب مع ألميريا" (فيديو)

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ، ومالك نادي ألميريا، مقطع فيديو يتم من خلاله تقديم فرصة ذهبية لمتابعي الفريق الإسباني لكسب هدايا مميزة.

وجاء في هذا المقطع القصير كيفية الدخول في السحب للحصول على الهدية الثمينة وهي عبارة عن هاتف محمول "جوال"، وذلك من خلال الاشتراك في قناة اليوتيوب للنادي وكتابة تعليق على آخر فيديو تم نشره.

وكان ألميريا حقق فوزا كبيرا على الباسيتي بنتيجة 3-0، في الجولة الافتتاحية من بطولة دوري الدرجة الثانية الإسباني.

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