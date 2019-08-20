محمد بن مسعود - الدمام - صدر الأمر السامي الكريم بترقية النقيب عبدالرحمن بن ضيف الله الأسمري مدير جوازات مطار الملك عبدالله بجازان إلى رتبته الجديدة "رائد". فيما أعرب الرائد "الأسمري" عن سعادته بهذه الثقة والترقية رافعاً شكره وتقديره للقيادة الرشيدة ولسمو وزير الداخلية حفظهم الله، والتي تعد حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، لخدمة الدين، ثم المليك والوطن. 20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440 12:51 AM Advertisements "الأسمري" إلى رتبة رائد "الأسمري" إلى رتبة رائد صدر الأمر السامي الكريم بترقية النقيب عبدالرحمن بن ضيف الله الأسمري مدير جوازات مطار الملك عبدالله بجازان إلى رتبته الجديدة "رائد". فيما أعرب الرائد "الأسمري" عن سعادته بهذه الثقة والترقية رافعاً شكره وتقديره للقيادة الرشيدة ولسمو وزير الداخلية حفظهم الله، والتي تعد حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، لخدمة الدين، ثم المليك والوطن. الكلمات المفتاحية ، "الأسمري" إلى رتبة رائد ،

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