، فريق "نوارة التطوعي" يعايد المنومين بمدينة الملك سعود الطبية ،

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استقبلت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض صباح أمس الاثنين، فريق ورود نوارة التطوعي، وكان في استقبال الفريق رئيسة قسم الخدمة الاجتماعية نورة بنت محمد الصايغ ورئيسة وحدة الحماية من العنف والإيذاء الاختصاصية الاجتماعية منيرة بنت مبارك المبارك.
وقام الفريق بتوزيع الهدايا على قرابة الثمانين ما بين رجال ونساء وأطفال، ارتسمت بها الفرحة على وجوه المرضى، والذين عبّروا عن شكرهم بالدعاء والثناء على هذه المعايدة التي أشعرتهم بالسعادة، وكان للأطفال المنومين النصيب الأكبر من الهدايا حيث استقبلوا الفريق بضحكاتهم البريئة انعكست على الجميع فرحًا وسرورًا.
ورافق الفريق من قسم الخدمة الاجتماعية بمدينة الملك سعود الطبية، عصام العتيق، صالح باجسير، الهنوف الموزان، أشواق الحويدر، هدى الدوخي، آمنة بشير.
وكانت الزيارة قد بدأت بقسم الرجال واختتمت بزيارة مبنى الأطفال؛ حيث وزعت عليهم الورود والهدايا من قِبل أعضاء وعضوات الفريق، وإعلاميين وإعلاميات من عدة صحف ونشطاء اجتماعيين رافقوا الفريق في هذه الزيارة.
وفي ختام الزيارة قدمت قائدة فريق ورود نوارة نورة العقلا درعًا تذكاريًا لمدير العلاقات العامة بمدينة الملك سعود الطبية خالد العوفي تقديرًا لما وجده الفريق من استقبال وتنظيم كان له بالغ الأثر في نجاح هذه الزيارة.
يُشار إلى أن فريق ورود نوارة التطوعي يعمل تحت مظلة لجنة التنمية الاجتماعية بحي الفلاح يحرص على المبادرات النوعية والتي تنشر ثقافة العطاء والتكافل بين أفراد المجتمع.
20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440 12:36 AM
قام بتوزيع الهدايا على أكثر من 80 مريضًا ومريضةفريق "نوارة التطوعي" يعايد المنومين بمدينة الملك سعود الطبية
استقبلت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض صباح أمس الاثنين، فريق ورود نوارة التطوعي، وكان في استقبال الفريق رئيسة قسم الخدمة الاجتماعية نورة بنت محمد الصايغ ورئيسة وحدة الحماية من العنف والإيذاء الاختصاصية الاجتماعية منيرة بنت مبارك المبارك.
وقام الفريق بتوزيع الهدايا على قرابة الثمانين ما بين رجال ونساء وأطفال، ارتسمت بها الفرحة على وجوه المرضى، والذين عبّروا عن شكرهم بالدعاء والثناء على هذه المعايدة التي أشعرتهم بالسعادة، وكان للأطفال المنومين النصيب الأكبر من الهدايا حيث استقبلوا الفريق بضحكاتهم البريئة انعكست على الجميع فرحًا وسرورًا.
ورافق الفريق من قسم الخدمة الاجتماعية بمدينة الملك سعود الطبية، عصام العتيق، صالح باجسير، الهنوف الموزان، أشواق الحويدر، هدى الدوخي، آمنة بشير.
وكانت الزيارة قد بدأت بقسم الرجال واختتمت بزيارة مبنى الأطفال؛ حيث وزعت عليهم الورود والهدايا من قِبل أعضاء وعضوات الفريق، وإعلاميين وإعلاميات من عدة صحف ونشطاء اجتماعيين رافقوا الفريق في هذه الزيارة.
وفي ختام الزيارة قدمت قائدة فريق ورود نوارة نورة العقلا درعًا تذكاريًا لمدير العلاقات العامة بمدينة الملك سعود الطبية خالد العوفي تقديرًا لما وجده الفريق من استقبال وتنظيم كان له بالغ الأثر في نجاح هذه الزيارة.
يُشار إلى أن فريق ورود نوارة التطوعي يعمل تحت مظلة لجنة التنمية الاجتماعية بحي الفلاح يحرص على المبادرات النوعية والتي تنشر ثقافة العطاء والتكافل بين أفراد المجتمع.
، فريق "نوارة التطوعي" يعايد المنومين بمدينة الملك سعود الطبية ،
المصدر : الخليج 365
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