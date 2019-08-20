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بالأسماء.. "تعليم الدوادمي" يعتمد تشكيلات الإشراف التربوي للعام الجديد

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محمد بن مسعود - الدمام - كلّفت ١٦٩ معلماً وشملت القائمة مَن جدّد لهم ومَن تمّ تكليفهم

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي، تكليف ١٦٩ معلماً للعمل في الإشراف التربوي حتى نهاية عام ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ؛ وذلك وفقاً لآلية التكليف في التشكيلات الإشرافية.

وتفصيلاً، أكّدت الإدارة أن القرار يشمل مَن جدّد لهم العمل في الإشراف التربوي، ومَن تمّ تكليفهم من المعلمين، كما نصّ القرار على تكليف المشرف التربوي معلماً في المدارس في حال وجود عجز في أعداد المعلمين لا يمكن تسديده من الميدان المدرسي.

بالأسماء..

بالأسماء..

بالأسماء..

بالأسماء..

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20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440 12:15 AM

كلّفت ١٦٩ معلماً وشملت القائمة مَن جدّد لهم ومَن تمّ تكليفهم

بالأسماء.. "تعليم الدوادمي" يعتمد تشكيلات الإشراف التربوي للعام الجديد
فلاح الجوفان

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي، تكليف ١٦٩ معلماً للعمل في الإشراف التربوي حتى نهاية عام ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ؛ وذلك وفقاً لآلية التكليف في التشكيلات الإشرافية.

وتفصيلاً، أكّدت الإدارة أن القرار يشمل مَن جدّد لهم العمل في الإشراف التربوي، ومَن تمّ تكليفهم من المعلمين، كما نصّ القرار على تكليف المشرف التربوي معلماً في المدارس في حال وجود عجز في أعداد المعلمين لا يمكن تسديده من الميدان المدرسي.

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المصدر : الخليج 365

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