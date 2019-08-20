- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي، تكليف ١٦٩ معلماً للعمل في الإشراف التربوي حتى نهاية عام ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ؛ وذلك وفقاً لآلية التكليف في التشكيلات الإشرافية.
وتفصيلاً، أكّدت الإدارة أن القرار يشمل مَن جدّد لهم العمل في الإشراف التربوي، ومَن تمّ تكليفهم من المعلمين، كما نصّ القرار على تكليف المشرف التربوي معلماً في المدارس في حال وجود عجز في أعداد المعلمين لا يمكن تسديده من الميدان المدرسي.
20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440 12:15 AM
كلّفت ١٦٩ معلماً وشملت القائمة مَن جدّد لهم ومَن تمّ تكليفهمبالأسماء.. "تعليم الدوادمي" يعتمد تشكيلات الإشراف التربوي للعام الجديد
أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي، تكليف ١٦٩ معلماً للعمل في الإشراف التربوي حتى نهاية عام ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ؛ وذلك وفقاً لآلية التكليف في التشكيلات الإشرافية.
وتفصيلاً، أكّدت الإدارة أن القرار يشمل مَن جدّد لهم العمل في الإشراف التربوي، ومَن تمّ تكليفهم من المعلمين، كما نصّ القرار على تكليف المشرف التربوي معلماً في المدارس في حال وجود عجز في أعداد المعلمين لا يمكن تسديده من الميدان المدرسي.
، بالأسماء.. "تعليم الدوادمي" يعتمد تشكيلات الإشراف التربوي للعام الجديد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. "تعليم الدوادمي" يعتمد تشكيلات الإشراف التربوي للعام الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.