أبشر السعودية | خدمات تطبيق أبشر للقطاعات المختلفة والهدف من التطبيق وزارة الداخلية السعودية

في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 فقد أطلقت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية نظام الكتروني حديث “تطبيق أبشر”؛ حيث يساعد هذا النظام جميع المواطنين السعوديين وأيضا المقيمين على الأراضي السعودية في إنجاز خدماتهم دون الرجوع إلى الإدارات خاصة أنه يربط جميع القطاعات الحكومية ببعضها إلكترونيا ويعمل التطبيق طوال اليوم علي مدار ٢٤ ساعة ويقدم ١٦٠ خدمة إلكترونية مجانا ويساعد التطبيق ١١ مليون مشترك نتابع معاً للتعرف على المزيد عن الخدمات التي يقدمها تطبيق أبشر وأهداف التطبيق.

خدمات أبشر

ديوان الوزارة

الاستعلام العام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي.

الاستعلام عن التعاميم.

الاستعلام العام عن المعاملات.

الجوازات

خدمات التأشيرات.

تجديد الإقامة.

إصدار الإقامة.

تصاريح السفر للتابعين.

تجديد الجواز.

إصدار الجواز.

تمديد تأشيرة زيارة.

التبليغ عن تغيب العمالة المنزلية.

تفويض استلام القادمات للعمل.

تمديد تأشيرة الزيارة الاستثنائية لليمنيين.

نقل الخدمات.

تعديل المهنة.

خدمات التابعين.

الجواز مسجل مسبقا لنفس الجنسية.

معلومات سجل السفر.

معلومات جواز السفر.

الاستعلام عن تفاويض استلام القادمات للعمل.

معلومات العنوان.

المعلومات الشخصية.

اﻻستعلام العام عن البصمة.

الاستعلام العام عن أحقية القيام بالحج.

الاستعلام العام عن صلاحية التأمين الصحي للمقيمين فقط.

الاستعلام العام عن حالة تأشيرة خروج وعودة.

الاستعلام عن وصول العمالة.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

المرور

خدمة المركبات.

إضافة مستخدم لمركبة.

تجديد إستمارة المركبة.

تجديد رخصة القيادة.

إلغاء مستخدم لمركبة.

طلبات تفويض قيادة في انتظار الموافقة

طلبات تفويض مستخدم فعلي في انتظار الموافقة.

الاستعلام عن تفاويض مركبات أملكها.

الاستعلام على مركبات أنا مفوض عليها.

معلومات رخصة القيادة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية.

الاستعلام العام عن صلاحية التأمين على المركبات.

التفاويض على مركبات أملكها.

الأحوال المدنية

خدمة بيـانـاتـي.

الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.

خدمة طلب وثيقة بدل فاقد.

حجز موعد.

خدمة التعريف بتابع.

خدمة تقدير.

الاستعلام عن التأمين الصحي.

معلومات العنوان.

المعلومات الشخصية.

خدمة تحسين.

حجز موعد.

الاستعلام العام عن أحقية القيام بالحج.

أهداف تطبيق أبشر

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توفير المجهود والوقت للمواطنين السعوديين والأفراد المقيمين على الأراضي السعودية.

الحد من الازدحام المروري في الشوارع وفي المؤسسات الحكومية.

السرعة في انجاز الخدمات المطلوبة والتقليل من فرص الأخطاء.

الربط الإلكتروني بين جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية.

القضاء على فرص التزوير في الأوراق أو علي الأقل الحد منها.

تقليل أعداد المراجعين.

القطاعات

يربط نظام أبشر الإلكتروني معظم القطاعات الحكومية ومنها الآتي :

ديوان الوزراة ويشمل الاستعلام عن التعميم و الاستعلام العام عن المعاملات.

الجوازات ويقدم خدمات التأشيرات وتجديد الإقامة وإصدار الاقامة وإصدار وتجديد الجواز ونقل الخدمات وتصاريح السفر وتعديل المهنة.

المرور ويقدم خدمات المركبات وتجديد رخصة القيادة.

الأحوال المدنية ويضم معلومات العنوان والمعلومات الشخصية.

للدخول إلى منصة أبشر من خلال رابط أبشر ، ويمكنك تحميل تطبيق أبشر على الأندرويد بسهولة.

التسجيل في ابشر بعد التحديث الجديد