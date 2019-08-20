كيفية إصدار جواز سفر أبشر السعودية وخطوات إعادة إنشاء كلمة المرور في أبشر

يتابع العديد من مواطني المملكة العربية السعودية تطبيق “أبشر” وخدماته المختلفة حيث أطلقت وزارة الداخلية فى المملكة العربية السعودية تطبيق “أبشر ” حرصاً من المملكة على مواكبة التكتنولوجا لتوفير الوقت والمجهود على المواطنين، والتقليل من من فرص الأخطاء عند القيام بالحصول على أي من الخدمات، حيث يستطيع المواطنين السعوديين القيام بكافة الأعمال إلكترونيا في منازلهم، من خلال ما يلي نستعرض لكم أهم الخطوات المطلوبة لاستخراج وإصدار جواز سفر جديد الكترونيا من خلال منصة أبشر الجوازات.

كيفية إصدار جواز سفر

١- تسجيل الدخول إلى تطبيق أبشر بواسطة رقم الهوية والرقم السري أو عن طريق إنشاء حساب جديد بملء استمارة البيانات في الصفحة.

٢- بعد الدخول على التطبيق قم باختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية ثم اضغط علي أيقونة إصدار جواز سفر أو تجديده.

٣- تظهر استمارة يجب ملؤها بالبيانات الصحيحة للشخص الذي يريد إصدار جواز.

٤- بعد كتابة البيانات يجب الضغط على أيقونة صلاحية مدة جواز السفر .

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٥- ثم تظهر لك صفحة تحديد مكان استلام جواز السفر الجديد ويوجد خيارين، الاختيار الاول هو استلامه عبر البريد السعودي وذلك يكون مقابل مبلغ مالي معين من الممكن دفعه الكترونيا عن طريق حساب بنكي، والاختبار الثاني هو الذهاب لمصلحة الجوازات واستلام النسخة الاصلية من جواز السفر .

٦- تظهر قائمة شروط وأحكام التطبيق يجب قراءتها ثم الضغط على أيقونة موافق.

٧- عند تأكيد الطلب تظهر نسخة غير اصلية من جواز السفر لديك.

٨- في حالة الانتهاء تظهر لك صفحة مكتوب فيها ” تمت العملية بنجاح ”

وبذلك تكون انتهيت من إجراءات إصدار جواز سفر جديد وانت في منزلك

فيديو يوضح خطوات إعادة إنشاء كلمة المرور في أبشر