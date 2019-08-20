السعودية اليوم / مقتل نحو عشرة عسكريين في عمل إرهابي ببوركينا فاسو



واغادوغو 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واس

قتل نحو عشرة عسكريين في هجوم إرهابي شنّته مجموعات إرهابية مسلّحة في شمال بوركينا فاسو.

وأوضحت هيئة أركان الجيش في بوركينا فاسو في البيان أنّ المفرزة العسكرية في كوتوغو بمحافظة سوم تعرّضت لهجوم قُتل فيها أكثر من عشرة عسكريين وسقوط عدد من الجرحى في حصيلة أولية.

وأفادت مصادر أمنية أنّ عددًا من الجنود في عداد المفقودين، وحصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.

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23:41ت م

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