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قرقاش: الأولوية الآن التصدي للانقلاب الحوثي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، أن الحوار الدائر حول اليمن وجنوبه بين مجموعة من المثقفين الذين يحترمهم الجميع مهم ويعبر عن اهتمام خليجي بمستقبل المنطقة واستقرارها.
وتابع قرقاش أنه يبقى كون القرار يجب أن يكون حصيلة حوار يمني، وأن يتم في سياق الحل السياسي الذي ينشده الجميع، مشددًا على أن الأولوية الآن هي التصدي للانقلاب الحوثي.
وفي وقت سابق، شدد قرقاش، أن على الهجمات الحوثية على حقل الشيبة، وبرغم طبيعتها الإعلامية، دليل آخر على ازدراء الميليشيا المدعومة من إيران للجهود السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
وأوضح قرقاش أن توحيد الصفوف وتعزيز أداء الحكومة ضروري في المرحلة القادمة، متابعًا أنه لا شك أن استمرار الاعتداءات الحوثية هو الخطر الأكبر على ستوكهولم.
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