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الخدمة المدنية: 4 أيام إجازة خلال محرم المقبل
متابعات الخليج 365 - الرياض
قالت وزارة الخدمة المدنية: إن أي يوم عمل بين إجازتين يكون إجازة رسمية.
وجاء ذلك ردًّا من الخدمة المدنية على استفسار شأن اليوم الوطني للمملكة الذي سيصادف يوم الاثنين ٢٤ محرم المقبل، متسائلًا هل يكون يوم الأحد إجازة أيضًا، بمعنى أن الأحد والاثنين إجازة؟
وأكدت الخدمة المدنية أن أي يوم عمل بين إجازتين يكون إجازة؛ وبناء عليه ستكون الإجازة الأسبوعية خلال الأسبوع الثالث من شهر محرم القادم ٤ أيام، وهي الجمعة والسبت إجازة أسبوعية ثم الأحد- بين الإجازتين- والاثنين إجازة اليوم الوطني.
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