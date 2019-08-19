فيديو.. قصة الطفلة بثينة وعمها الكاذب!

2019-08-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

قصة صادمة جمعت الطفلة اليمنية بثينة الريمي وعمها الكاذب الذي استغلته قناة الجزيرة لتضليل الحقيقة، حيث كشفت الطفلة أنهم خدعوا عمها حينما طلبوا منه الذهاب معهم لالتقاط صور في إب اليمنية، حيث أحضروا دبابات حملوها فوقها، ثم أجبروا الطفلة على قول ما يريدون!

Advertisements

وادعى العم الكاذب أنهم كانوا مسجونين في المملكة، على الرغم من أنه لم يجبره أحد على شيء أو يختطف كما قال، لكن كل ما كان يريده هو استغلال مأساة الطفلة بثينة ماديًّا وسياسيًّا، وهو ما فضحته قناة العربية بالأدلة، لتضرب قناة الجزيرة القطرية في مقتل، مؤكدة أن شراء الذمم لا يُشل الحقيقة.

وزعم الحوثيون أن بثينة الريمي محتجزة في المملكة، وهو ما ثبت عدم صحته بعدما تعافت الطفلة وعادت إلى ذويها.

وليست هذه المرة الوحيدة التي يستغل فيها الحوثيون مآسي الأطفال؛ حيث دأبت الميليشيا على حرمانهم من العلاج والرعاية الصحية والغذاء لابتزاز ذويهم لينضموا لهم، ثم يتباكوا على صحة الأطفال وهم السبب في معاناتهم.