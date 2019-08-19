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2019-08-19 أمطار على مكة وعسير حتى الواحدة صباحًا متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة مكة المكرمة، وتحديدًا أضم والعرضيات وتربة ورنية وميسان. Advertisements وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن أمطار خفيفة إلى متوسطة، يصحبها نشاط في الرياح السطحية. وتبدأ الحالة بحسب الأرصاد في تمام الساعة الـ11 مساء اليوم الاثنين وحتى الواحدة صباح يوم غد الاثنين. وبالنسبة إلى طقس عسير، فتتعرض المنطقة إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة حتى الواحدة صباحًا أيضًا، وتحديدًا على مناطق المجاردة والنماص وبارق وبلقرن.









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