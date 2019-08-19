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وزارة الإسكان توضح آلية الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت وزارة الإسكان آلية الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على منتجاتها.
وتابعت وزارة الإسكان أن آلية الإعفاء تكون على المنزل الأول، علمًا بأن الدولة تتحمل الضريبة المضافة من قيمة المنزل حتى 850 ألف ريال، متابعةً أنه للمزيد عن مبادرة تحمل الضريبة ومعرفة التفاصيل يمكن زيارة الرابط التالي هنا
وقالت وزارة الإسكان: إن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% عما لا يزيد عن المبلغ المذكور، في حالة زيادة سعر المسكن عن 850 ألف ريال يدفع متابعات الخليج 365 المبلغ الإضافي على الضريبة.
ولفتت وزارة الإسكان إلى أن نتائج حاسبة الدعم تعتبر تقديرية، ووزارة الإسكان غير ملتزمة بهذه النتائج وغير مسؤولة عن تغيرها عند تقديم طلب التمويل السكني المدعوم لدى الممولين المشاركين، بحسب الموقع الرسمي للإسكان.
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