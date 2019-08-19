الان تتابع “الخدمة المدنية”: لا يوجد إجازة زواج للموظفين الحكوميين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكدت وزارة الخدمة المدنية أنه لا توجد باللائحة التنفيذية للموارد البشرية إجازة زواج للموظفين الحكوميين. جاء ذلك في تغريدة للوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، ردت خلالها على تساؤل لأحد المتابعين، سأل عن إجازة زواج للموظف.

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