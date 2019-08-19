الان تتابع سيدة تقترب من منصب “المتحدث الرسمي لوزارة التعليم ” لأول مرة في التاريخ .. ورسميا تكليفها بالوزارة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
في قرار يثبت تمكين المملكة للمرأة من المناصب المهمة و الرفيعة،اقتربت ابتسام بنت حسن الشهري،اليوم، رسميا من منصب المتحدث الرسمي لوزارة التعليم.
وأ صدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي قرارا ،اليوم، بتكليف المشرفة، ابتسام بنت حسن الشهري من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية للعمل بالإدارة العامة للإعلام والاتصال بجهاز الوزارة، وذلك لمدة عام اعتبارا من صدور القرار.
كانت هذه تفاصيل خبر سيدة تقترب من منصب “المتحدث الرسمي لوزارة التعليم ” لأول مرة في التاريخ .. ورسميا تكليفها بالوزارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.