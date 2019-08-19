سيدة تقترب من منصب “المتحدث الرسمي لوزارة التعليم ” لأول مرة في التاريخ .. ورسميا تكليفها بالوزارة

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

في قرار يثبت تمكين المملكة للمرأة من المناصب المهمة و الرفيعة،اقتربت ابتسام بنت حسن الشهري،اليوم، رسميا من منصب المتحدث الرسمي لوزارة التعليم.

وأ صدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي قرارا ،اليوم، بتكليف المشرفة، ابتسام بنت حسن الشهري من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية للعمل بالإدارة العامة للإعلام والاتصال بجهاز الوزارة، وذلك لمدة عام اعتبارا من صدور القرار.