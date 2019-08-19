“الخدمة المدنية”: 4 أيام إجازة متصلة بمناسبة اليوم الوطني

جدة - عمرو شويل رد حساب وزارة الخدمة المدنية، على سؤال مواطن بشأن وقوع يوم عمل بين إجازتين.

وتساءل مغرّد يدعى وليد الوقيصي: “السلام عليكم استفسار اليوم الوطني يصادف يوم الاثنين ٢٤ محرم، هل يكون يوم الأحد إجازة أيضا بمعنى الأحد والإثنين إجازة”.

وجاء رد الوزارة على التغريدة ليؤكد أن يوم عمل بين إجازتين يكون إجازة.

وبناء على ذلك، ستكون الإجازة الأسبوعية خلال الأسبوع الثالث من شهر محرم القادم ٤ أيام، حيث يكون الجمعة والسبت إجازة أسبوعية، والاثنين إجازة اليوم الوطني، فيما يأتي يوم الأحد بين الإجازتين فيعتبر إجازة.