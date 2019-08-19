شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تتراجع عن قرارها المعلن .. ومصدر يكشف ما يجري خلف الكواليس والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
قال مصدر حكومي في رئاسة مجلس الوزراء، إن المجلس أجل جلسة كانت مقررة له مساء اليوم، داخل السفارة اليمنية بالعاصمة السعودية الرياض، ليوم غدٍ الثلاثاء.
المصدر أشار، إلى أن الجلسة اُجلت لساعات فقط، بسبب تأخر وصول بعض الوزراء إلى الرياض.
وأوضح المصدر، أن الإجتماع سيعقد، وأن اجتماعات متواصلة لمجلس الوزراء ستتم، للوقوف على التمرد المسلح الذي تعرضت له مؤسسات الدولة بعدن، من قبل ما يُسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي.
يأتي ذلك عقب عقد الرئيس هادي اجتماعاً استثنائياً لقيادات الدولة للوقوف على تداعيات التمرد الذي نفذته ميليشيا الانتقالي الإماراتي الأسبوع الماضي وسيطرتها على العاصمة المؤقتة عدن.
وسيطر المجلس الإنتقالي المدعوم من الإمارات، في العاشر من أغسطس الجاري على العاصمة المؤقتة عدن بعد معارك عنيفة مع قوات الحكومة المعترف بها دوليا.
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