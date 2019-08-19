شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان هام للتحالف العربي بشأن أحداث عدن .. وقرار جديد ينهي تواجد الانتقالي في العاصمة المؤقتة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أكد‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬‮«‬تحالف‭ ‬دعم‭ ‬الشرعية‭ ‬في‭ ‬اليمن‮»‬‭ ‬العقيد‭ ‬الركن‭ ‬تركي‭ ‬المالكي‭, ‬استمرار‭ ‬عمليات‭ ‬التحالف‭ ‬لدعم‭ ‬استقرار‭ ‬اليمن‭ ‬وإعادة‭ ‬الشرعية‭ ‬وتحرير‭ ‬جميع‭ ‬المدن‭ ‬اليمنية‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وجود‭ ‬للمليشيات‭ ‬الحوثية‭ ‬الإرهابية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬والجماعات‭ ‬المتطرفة‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬التنمية‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬مقدرات‭ ‬الشعب‭ ‬اليمني‭.‬

وبحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭ ‬‮«‬واس‮»‬،‭ ‬قال‭ ‬العقيد‭ ‬المالكي‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬لقيادة‭ ‬القوات‭ ‬المشتركة‭ ‬للتحالف‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬اليوم‭: ‬‮«‬إن‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬من‭ ‬تصعيد‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬المؤقتة‭ ‬عدن‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المجلس‭ ‬الانتقالي‭ ‬كان‭ ‬مؤسفاً‭ ‬كون‭ ‬الأحداث‭ ‬انتقلت‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬خطير‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطور‭ ‬الأحداث‭ ‬في‭ ‬عدن‭ ‬وسقوط‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القتلى‭ ‬والشهداء‭ ‬وكان‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الجرحى،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬الأعمال‭ ‬أضرت‭ ‬بمصالح‭ ‬الشعب‭ ‬اليمني،‭ ‬وكان‭ ‬هناك‭ ‬اعتداءات‭ ‬على‭ ‬المصالح‭ ‬الحكومية،‭ ‬ومصالح‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬الشرعية‭ ‬والممتلكات‭ ‬الخاصة‭ ‬والعامة‭.‬

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وبين‭ ‬أن‭ ‬قيادة‭ ‬القوات‭ ‬المشتركة‭ ‬للتحالف‭ ‬عملت‭ ‬مع‭ ‬المكونات‭ ‬السياسية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬كافة‭ ‬والحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬الشرعية‭ ‬للتهدئة‭ ‬والانخراط‭ ‬في‭ ‬الحوار‭ ‬وتحكيم‭ ‬العقل‭ ‬والمنطق‭.‬

وقال ‬العقيد‭ ‬المالكي‭: ‬‮«‬نشدد‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬القبول‭ ‬بالعبث‭ ‬بمصالح‭ ‬الشعب‭ ‬اليمني‭ ‬أثناء‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬العصيبة‭ ‬والحرجة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬المؤقتة‭ ‬عدن،‭ ‬وندعو‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬عمل‭ ‬مشترك‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬المكونات‭ ‬السياسية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬الشرعية‭ ‬لتحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬الشعب‭ ‬اليمني‭ ‬وتحرير‭ ‬المناطق‭ ‬اليمنية‭ ‬المتبقية‭ ‬من‭ ‬الانقلاب‭.‬

وثمن‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬‮«‬تحالف‭ ‬دعم‭ ‬الشرعية‭ ‬في‭ ‬اليمن‮»‬‭ ‬عالياً‭, ‬قبول‭ ‬المجلس‭ ‬الانتقالي‭ ‬والحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬الشرعية‭ ‬بالحوار‭ ‬القادم‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬وفق‭ ‬عمل‭ ‬مشترك‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬وعلى‭ ‬إثر‭ ‬ذلك‭ ‬قام‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬قيادة‭ ‬القوات‭ ‬المشتركة‭ ‬للتحالف‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬والإمارات‭ ‬بتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬مشتركة‭ ‬للإشراف‭ ‬على‭ ‬انسحاب‭ ‬القوات‭ ‬العسكرية‭ ‬للمجلس‭ ‬الانتقالي‭ ‬من‭ ‬الوحدات‭ ‬والمقار‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬الانسحاب‭ ‬بدأت‭ ‬فعلياً‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المقار‭ ‬الحكومية‭ ‬وكان‭ ‬هناك‭ ‬انسحاب‭ ‬من‭ ‬مستشفى‭ ‬عدن،‭ ‬والبنك‭ ‬المركزي‭ ‬ودار‭ ‬القضاء‭ ‬والأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لرئاسة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬