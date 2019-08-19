شكرا لقرائتكم خبر عن أطلق النار على رأسه وأنهى حياته فورًا .. (فيديو مرعب) يوثق لحظة ‘‘انتحار’’ جندي يمني أمام زملائه .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة انتحار جندي يمني.

ووفقًا للفيديو الذي رصده "ناس تايمز" يرتدي الجندي الزي العسكري ويطلق النار على رأسه ويسقط فورًا.

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وقال الناشطون إن الجندي يتبع أحد ألوية الشرعية، إلا أننا في "ناس تايمز" لم نتمكن من التأكد من هوية الجندي حتى اللحظة.

ويعاني أفراد الجيش الوطني أوضاعًا صعبة بعد نحو خمس سنوات من الحرب، في ظل انقطاع مرتباتهم وعجزهم عن العودة إلى مناطقهم أو دفع تكاليف النزوح.

وتشهد العديد من الجبهات ركودًا غير مسبوق منذ أربعة أعوام، نتيجة القرار السياسي الذي تتخذه الشرعية اليمنية والتحالف العربي، بحجة السعي لإيجاد حل سياسي في اليمن.

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