شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وفي غاية الخطورة ...قناة الجزيرة القطرية تباغت الجميع وتعلن رسميا هذا الوزير الشمالي بديلا للرئيس هادي ..شاهد الصوره والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

وضعت قناة الجزيرة القطرية تغريدة وزير الاعلام اليمني معمر الارياني ووضعت مكانه الرئيس هادي مما اثار غضب الجميع.

ووقعت قناة "الجزيرة" مباشر في خطأ فادح بنشر تصريحات وزير الاعلام اليمني معمر الارياني باسم الرئيس اليمني هادي.

Advertisements

وتعمدت صفحة قناة "الجزيرة" مباشر في موقع "تويتر" بنشر تغريدة باسم الرئيس هادي وهي بالاصل ادلي بها وزير الاعلام اليمني قال فيها : سنواجه أي تشكيلات خارج إطار الجيش وبيان المجلس الانتقالي الأخير يؤكد مضيه بالانقلاب.

وتنتهج قناة الجزيرة طريقة عدائية في استغلال التوترات الامنية والأزمات السياسية في البلدان العربية بنشر اخبار مفبركة تزايد في اشعال الفتن وشق الصف بين ابناء البلد الواحد.