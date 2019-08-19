شكرا لقرائتكم خبر عن دولة كبرى توجه صفعة جديدة وقوية«للحوثيين»رداً على تعيين الاخير سفيرا له لدى «طهران» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قال السفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون اليوم الاثنين 19 اغسطس2019 م ، إن الحكومة الشرعية اليمنية فقط هي المخولة بتعيين السفراء بالخارج.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على «تويتر» أنه «ليس للحوثيين الحق في إجراء تعيينات من هذا القبيل».

وأكد أرون أن الشخص الذي عينه الحوثيون سفيراً في طهران لا يملك الصفة الرسمية ولن يتم مقابلته.

وتابع: «جددت دعم بريطانيا للحكومة الشرعية اليمنية أثناء لقائي برئيس الوزراء اليمني أول من أمس».

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يشار الى ان المليشيات الحوثية قد أصدرت مساء السبت الماضي ما سمّته “قراراً جمهورياً”، بتعيين سفير لها في إيران.و جاء نص القرار على تعيين “إبراهيم محمد محمد الديلمي سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهورية اليمنية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

هذا فيما هددت الحكومة الشرعية في وقت سابق بإتخاذ الاجراءات اللازمة ورفع مذكرة احتجاج رسمية إلى الامم المتحدة كأول رد رسمي على تعيين الحوثي سفيرا له لدى طهران.

وقال وزير الاعلام معمر الارياني في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر" : التبادل الدبلوماسي بين نظام طهران واداته في اليمن المليشيا الحوثية، ليس مفاجئ، فهو ينقل العلاقة بين الطرفين من التنسيق وتلقى الدعم من تحت الطاولة إلى العلن، ويؤكد صحة ما قلناه منذ البداية عن هذه العلاقة وطبيعتها وأهدافها.

وأضاف "هذه الخطوة تتجاوز القوانين والأعراف الدولية وتخالف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية.

وأشار "نؤكد في الحكومة اليمنية على حقنا في اتخاذ الاجراءات اللازمة ورفع مذكرة احتجاج رسمية إلى الامم المتحدة إزاء هذا التطور الذي يمثل انتهاكا سافرا للقوانين والأعراف الدولية، ونطالب المجتمع الدولي بموقف حازم حيال استمرار التدخلات الايرانية في اليمن وسياساتها المزعزعة للأمن والاستقرار