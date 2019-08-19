موعد نزول حساب المواطن 1440 عن شهر 12 في السعودية - الدفعة 22

أعلن برنامج حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن موعد إيداع الدفعة الـ22 للمستفيدين، سيكون في العاشر من الشهر القادم.

وفي وقت سابق، قالت خدمة العملاء: "إنه سيتم إيداع الدفعة الحادية والعشرين يوم الخميس الموافق 8 أغسطس المقبل بدلاً من يوم 10 وفقاً للجدولة الزمنية المسبقة للبرنامج".

الجدير بالذكر أن برنامج "حساب المواطن" كان قد أعلن في وقت سابق بأن قواعد الإيداع تقضي بتقديم الصرف يوماً واحداً إذا صادف يوم العاشر من الشهر الميلادي يوم جمعة وتأخيره يوماً واحداً إذا صادف يوم السبت.

حساب المواطن هو برنامج حكومي سعودي يعمل علي تخفيف الأعباء على المواطن السعودي وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة العربية السعودية.

وأصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية برنامج حساب المواطن من أجل تعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية.