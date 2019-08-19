كشفت مصادر، أن الجهات الأمنية أوقفت الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداول، وهو في مشادة وخلاف مع فتاة ، وقام بقذفها بحجر في مكة. ويُنتظر أن يصدر بيانٌ أمني يكشف تفاصيل وملابسات الحادثة.

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كانت هذه تفاصيل خبر الجهات الأمنية تتدخل في واقعة الشاب الذي ظهر في مقطع وقذف فتاة بحجر بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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