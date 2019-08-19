الجهات الأمنية تكشف تفاصيل ضبط المعتدي على فتاة بمكة

كشفت الجهات الأمنية تفاصيل جديدة حول واقعة إلقاء القبض على الشاب الذي ظهر في الفيديو المتداول بوسم #معتدي_على_فتاة_بمكة وتبين أن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة كثفت بحثها عن الشاب، إلى أن تمكنت فرق دوريات الأمن السرية بالعاصمة المقدسة من التوصل إليه، واتضح أنه سعودي الجنسية في العقد الثالث من العمر ويعاني اضطرابات نفسية.
وقالت مصادر: وقعت ملاسنة بين الفتاة والشاب، مما جعله يقوم برشقها بالحجر، وما زال التحقيق مستمراً في القضية.
وأضافت: تسلمت شرطة العزيزية ملف القضية، فيما لم تتقدم الفتاة بأي بلاغ للجهات الأمنية.
وكان نشطاء عبر موقع التواصل قد تناقلوا مقطع الفيديو الذي أثيرت حوله تساؤلات عديدة.
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