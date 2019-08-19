صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأنه إشارة إلى البلاغ الوارد للجهات الأمنية بتاريخ 15 / 12 / 1440هـ عن فقدان طفل رضيع من داخل مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن العثور على الطفل وإعادته إلى المستشفى، والتوصل إلى المتهمة بهذه الجريمة، مواطنة في العقد الرابع من العمر، والقبض عليها، حيث جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها. وشرطة منطقة القصيم إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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كانت هذه تفاصيل خبر بيان جديد من شرطة القصيم بخصوص الرضيع المختطف من مستشفى في بريدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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