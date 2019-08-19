جامعة الإمام عبدالرحمن تعيّن أول سعودية عميدة للموارد البشرية في الجامعة

أصدر مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام الدكتور عبدالله الربيش، أمس (الأحد) قراراً بتكليف الدكتورة ابتسام محمد المثال عميدة لعمادة الموارد البشرية بالجامعة، لتكون أول امرأة سعودية تتولى هذا المنصب في جامعة غير نسائية بالمملكة.

كما قرر الدكتور الربيش، تكليف الدكتور محمد بن مسعود العبدالله عميداً لعمادة شؤون المكتبات، والدكتور خالد بن عدنان العيسى عميداً لعمادة الاتصالات وتقنية المعلومات.

والمثال -وهي أستاذة بعلم الطفيليات بكلية العلوم وكلية التطوير الإداري في جامعة الدمام- تخرجت في نفس الجامعة عام 1405هـ، وحصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه منها أيضاً.

وشغلت عدة مناصب بالجامعة، حيث ترأست عدة لجان في كلية العلوم، قبل أن تصبح وكيلة الجودة والاعتماد والتطوير والاعتماد الأكاديمي بالكلية عام 1432هـ، ثم وكيلة التطوير الإداري بالجامعة عام 1435، قبل أن يصدر أمس قرار بتكليفها عميدة للموارد البشرية.