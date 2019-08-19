البحرين تعلن تأييدها المطلق لأي إجراءات سعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها

أكد مجلس الوزراء البحريني، تضامنه التام مع المملكة العربية السعودية، وتأييده المطلق لكل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، وفي صد كل الأعمال الإرهابية التي تحاول النيل منها.

وأدان «الوزراء البحريني»، في جلسته الاعتيادية، اليوم الإثنين، برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حقل الشيبة البترولي بالسعودية من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية، وفق ما جاء بوكالة أنباء البحرين.

وحذر من مخاطر استهداف المنشآت النفطية والمساس بسلامة البنية التحتية للطاقة، وبما يمثله ذلك من تهديد للاقتصاد العالمي، يستوجب على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسئولياته في صد مثل هذه الجرائم الإرهابية.

وفي ذات الجلسة، أشاد مجلس الوزراء البحريني بالنجاح الكبير الذي حققته السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود في تنظيم ونجاح موسم الحج لعام 1440هـ.

وأكد المجلس أن النجاح الكبير في تنظيم موسم الحج، جاء بفضل الاهتمام والرعاية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف بيت الله الحرام وحرصها المتواصل على تقديم وابتكار أجود الخدمات وأرقاها لتيسير أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة أمام ضيوف الرحمن.