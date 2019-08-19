بالصور.. «مدني القصيم» يُباشر حادث احتراق مستودع ببريدة

باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة، اليوم الإثنين، حادث احتراق مستودع بمبنى تابع لأحد المقاولين بمستشفى الملك فهد التخصصي.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة القصيم، العقيد إبراهيم أبا الخيل، إن مركز القيادة والتوجيه بمدني بريدة تلقى بلاغًا عن الحادث في الساعة 12:03 من ظهر اليوم، وتمت مباشرته بالفرق اللازمة وتطبيق خطط الإسناد الداخلي وفقًا لمتطلبات الموقف.

وأشار العقيد أبا الخيل إلى أن الحادث عبارة عن احتراق مستودع تابع لأحد المقاولين بمستشفى الملك فهد التخصصي المنفذين لأحد المشروعات، ويحتوي على بعض مواد البناء، وتقدر مساحته بـ 800 متر، موضحًا أن المستودع المجاور تأثر بالدخان والحرارة.

وأكد العقيد أبا الخيل أن إجراءات التحقيق لاتزال مستمرة؛ لمعرفة سبب الحادث وتقدير الخسائر المادية.