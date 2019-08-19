الأمير محمد بن ناصر يشيد بمشاركة جامعة جازان في موسم الحج

أشاد الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان، بمشاركة جامعة جازان المميزة في موسم الحج لهذا العام.

جاء ذلك خلال استقباله مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ووكلاء الجامعة وعميد شؤون الطلاب والمشرف على الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي بمكتب سموه بديوان الإمارة، اليوم.

وأكد أمير المنطقة تلقيه إشادات؛ بشأن مشاركة الجامعة خلال حج هذا العام، مبينًا جهود الجامعة المتواصلة في جميع المجالات، مضيفًا أنها عودتنا على مبادراتها الوطنية واستثمار طاقاتها من شباب وشابات الوطن، عبر إيفاد بعثة طبية مكونة من 50 طبيبًا وممارسًا صحيًّا و35 طالبًا كشافًا، ومشيدًا -في الوقت نفسه- بجهود رجال الأمن وأفراد الكشافة في خدمة ضيوف الرحمن، التي عكست ما يتمتع به الشعب السعودي من تضحيات وتفانٍ لخدمة الدين والوطن.

وأعرب مدير الجامعة باسمه ونيابة عن منسوبي وطلبة الجامعة، عن شكره وامتنانه لأمير المنطقة على ما يوليه من اهتمام ومتابعة لكل مبادرات الجامعة؛ بما يسهم في الرقيّ بالخدمات العلمية والبحثية والمجتمعية التي تنفذها الجامعة، وتترجم توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأضاف أن عبارات التحفيز والدعم، التي تحظى بها الجامعة من أمير المنطقة دافع كبير لمواصلة وبذل مزيد من الجهد للنهوض بالوطن ولتحقيق الرؤية الوطنية 2030، بينما تسلّم أمير المنطقة –في مستهل اللقاء- تقريرًا عن مشاركة الجامعة في موسم حج عام 1440هـ، مستمعًا لشرح مفصل من مدير جامعة جازان عن التقرير، وما تضمنه من إنجازات وخطط العمل والبرامج التي تم اعتمادها، وتهدف من خلالها الجامعة لخدمة أكبر عدد من حجاج بيت الله الحرام.