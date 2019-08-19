بالأسماء.. «تعليم نجران» يعتمد تدريب المعلمين الجدد على 3 فترات

أعلنت إدارة «تعليم نجران»، اليوم الإثنين، عن تقسيم تدريب المعلمين الجدد، على ثلاث فترات زمنية، وذلك لكثرة أعداد المنسوبين.

وعبر الصفحة الرسمية لـ«تعليم نجران»، قال المتحدث باسم الإدارة، جابر مدخلي: «نظرًا لكثرة العدد، وتسهيلًا على الزملاء، ولرفع جودة التدريب، فإن إدارة التدريب التربوي (بنين) تعتمد توزيع المعلمين الجدد، الذين تم توجيههم إلى مدينة نجران وقطاعات خباش والجربة على ثلاث فترات زمنية»، حسب البيان المرفق.

ووفق بيان أسماء المتدربين، فسوف تبدأ الفترة الأولى من الساعة 7:30 ـ 11:00 صباحًا، وتشمل 208 متدربين، بينما تبدأ الفترة الثانية من الساعة 11:00 ـ 2:30 ظهرًا، وتشمل 209 متدربين، في حين تبدأ الفترة الثالثة من الساعة 5:00 عصرًا ـ 8:30 مساءً.

وفي ما يلي البيان التفصيلي بأسماء المتدربين، وتخصصاتهم وأماكن توزيعهم: