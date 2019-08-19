«التحالف» يُدمّر معسكرًا للمليشيا الحوثية وغرفة عمليات عسكرية في صعدة

دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن -بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين- معسكرًا للمليشيات الحوثية الانقلابية، المدعومة من إيران في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، شمالي البلاد.

وقصفت مقاتلات التحالف عدد من التجمعات البشرية داخل المعسكر، ودمرت غرف عمليات عسكرية، وفق «العربية».

وأشار المركز الإعلامي لمحور كتاف، إلى أن مقاتلات التحالف استهدفت المعسكر الحوثي بمديرية كتاف المعقل الرئيس لمليشيات الحوثي، بخمس غارات جوية.

وقال إن الغارات أسفرت عن تدمير غرف عمليات عسكرية تابعة للمليشيات في المديرية، التي تشهد عمليات عسكرية وتقدمًا ميدانيًّا متواصلًا للجيش اليمني بإسناد من تحالف دعم الشرعية.

كما استهدفت الغارات تجمّعات بشرية داخل المعسكر؛ ما أدى لمقتل عشرات من العناصر الحوثية التي كان سيتم إرسالها كتعزيزات للجبهات القتالية في كتاف.

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ونشر المركز مقطع فيديو للغارات الجوية التي استهدفت معسكر الحوثيين في مديرية كتاف بمحافظة صعدة.

وخلال الفترة الأخيرة، تُعاني مليشيات الحوثي من عمليات استنزاف واسعة في جبهة كتاف حيث فقدت أمس، أحد قياداتها الميدانية البارزة بضربة جوية أسفرت عن مصرعه وجميع مرافقيه، إضافة إلى تدمير ثلاثة أطقم وسيارة جيب كانوا يستقلونها أثناء عملية الاستهداف المباشر.

ويخوض الجيش اليمني، مدعومًا من قوات التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.