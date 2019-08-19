بالصور.. «ماراثون الألوان» يختتم فعالياته بمشاركة 3600 متسابق

اختتمت فعاليات «ماراثون الألوان»، التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام (15 ـ 17 أغسطس الجاري)، ضمن موسم الطائف «مصيف العرب».

وشهدت فعاليات الماراثون مشاركة أكثر من 3600 متسابق، في 3 مسارات رئيسية، وتقديم جوائز مالية بقيمة 300 ألف ريال، فيما رافقت هذا المارثون، العديد من الفعاليات الترفيهية المصاحبة، التي لاقت إقبالًا كبيرًا، خاصة من الأطفال.

وقد قسمت اللجنة المنظمة، الماراثون إلى 3 مسارات رئيسية، خُصص اليوم الأول للعوائل والأشخاص ذوي الإعاقة، واليوم الثاني للهواة، والختامي للمحترفين، وبلغ عدد المشاركين في كل المسارات 3649 شخصًا. وتم تنويع الجوائز لتشمل (العوائل، الأشخاص ذوي الإعاقة، الهواة، كبار السن "أكبر من 50 عامًا"، المحترفين، السعوديين في سباق المحترفين).

وقد حقق المركز الأول لفئة المحترفين، المتسابق عبيد محمد النعيمي، من دولة الإمارات، ومن فئة الهواة، المتسابق خالد محمد عبدالله هزازي، كما حقق المركز الأول في فئة العوائل، المتسابق عقيل علي هشبل القرني، وبالنسبة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد كان من نصيب المتسابق سعود صغير غميص السفياني.

وقد أقيمت العديد من الفعاليات الترفيهية المصاحبة، لجميع أفراد العائلة، طوال أيام الفعاليات، وشملت كرنفال الألوان، ومنطقة الفن، ومسرح السعادة، والألعاب النارية، والعروض المتنوعة مثل عروض (الطبول، الألوان، النار، الفقاعات، ألعاب الخفة، العمالقة)، بالإضافة إلى منطقة الطعام والمناطق المخصصة لألعاب الأطفال، ومناطق أخرى مخصصة للألعاب المهارية والتحديات الرياضية.