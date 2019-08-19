«العمل» تتيح خدمة التأشيرات الفورية عبر منصة قوى

أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة التأشيرات الفورية، عبر «منصة قوى الإلكترونية، حيث تمكّن هذه الخدمة منشآت القطاع الخاص المحققة لنسب توطين مرتفعة والملتزمة بأنظمة الوزارة، من طلب وإصدار التأشيرات الفورية.

وتُنهي هذه الخدمة رحلة الاستقدام الطويلة التي تستغرق قرابة 8 أشهر كما في الأعوام الماضية، والتي كان أحد اشتراطاتها الإعلان الوظيفي، وتحقيق الاشتراطات الأخرى المتعلقة بمساحة المنشأة وحجم التعاقدات.

وتهدف الخدمة لتحقيق نمو كبير في معدلات التوطين، عبر تطبيق معادلة «التوطين مقابل الاستقدام الفوري»، كما تُمكّن صاحب العمل من الحصول على أيّ عدد من التأشيرات حال ارتفاع نسبة التوطين في منشأته، ودون الحاجة للحصول على تأييد من الجهات الأخرى بعدد العمالة التي يحتاجها.

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وتواكب هذه الخدمة مساعي الوزارة في تطوير آليات التوطين، وبناء الشراكات المهنية مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص لتسهيل الخدمات والإجراءات التي يحتاجون إليها، وذلك بما يخدم ويلبي احتياجات السوق، ويجعله ركنًا أساسيًّا في ازدهار الاقتصاد الوطني، وبيئة خصبة للمستثمرين والباحثين عن عمل.

ووضعت الوزارة عددًا من الشروط؛ للحصول على الخدمة، تمثلت في: «أن تكون حالة المنشأة قائمة، وأن يكون نطاقها (أخضر متوسط) فما فوق، وأن تكون رخص العمل سارية، وأن تلتزم ببرنامج حماية الأجور، وأن تبقى في النطاق الأخضر المتوسط لمدة 13 أسبوعًا متتاليةً أو 26 أسبوعًا متقطعةً خلال 52 أسبوعًا سابقة».

وعبر منصة «قوى» التي أُطلقت مؤخرًا، تهدف وزارة العمل لعمل نقلة نوعية في سوق العمل السعودي من شأنها رفع كفاءة جميع قطاعاته، ويُمكن لأصحاب المنشآت التسجيل الآن، عبر الرابط الموحد