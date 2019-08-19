منطقة مكة تسجل أعلى كمية لهطول الأمطار على أنحاء السعودية

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الإثنين، أن محطات الرصد الهيدرولوجي أظهرت أن أعلى كمية لهطول الأمطار سُجلت في (الليث ـ اضم) بمنطقة مكة المكرمة.

وفي التفاصيل قالت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية: «سجلت محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرّصد الهيدرولوجي في (الليث ـ أضم) في منطقة مكة المكرمة، أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة اليوم الإثنين بتاريخ ١٤٤٠/١٢/١٨.

وأرفقت الوزارة جدولًا تفصيليًّا يوضح معدلات سقوط الأمطار على جميع أنحاء المملكة.

وأظهر الجدول أن موقع الليث/أضم بمنطقة مكة المكرمة سجل أعلى منسوب لمياه الأمطار بنحو 23.2 ملم، فيما تساوت كل من (ثريبان ـ خاط ـ الريث/مركز مقزع) في مناسيب مياه الأمطار بواقع 17.2 ملم لكل منها، بـ38 ملم، ثم (العيدابي/ هروب) بـ16.2ملم. وقد سُجلت أقل كمية على موقعي (قلوه ـ العرضيات/ نمرة)، بمعدل 0.2 ملم لكل منهما.

والجدول المرفق يوضح تفصيلًا منسوب مياه الأمطار، التي يتم قياسها يوميًّا من التاسعة صباحًا حتى التاسعة من صباح اليوم التالي.