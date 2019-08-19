قطار الحرمين السريع يعلن مواعيد الرحلات حتى 29 سبتمبر

أعلن قطار الحرمين السريع، جدول رحلاته حتى 29 سبتمبر المقبل، والتي تشمل أيام «الأربعاء، والخميس، والجمعة، والسبت، والأحد».

وتبدأ مغادرة القطار من مكة المكرمة الساعة الثامنة صباحا، ليصل جدة بعد 43 دقيقة، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية الساعة 9:30 صباحًا، والمدينة المنورة الساعة 11:05 صباحًا.

كما تبدأ ثاني رحلات المغادرة للقطار الساعة 12 ظهرًا من مكة المكرمة، ليصل جدة بعد 43 دقيقة، بينما يصل المدينة المنورة الساعة 3:02 مساء، بينما تبدأ الرحلة الثالثة للقطار الساعة 3:05 مساء من مكة المكرمة ليصل جدة بعد 58 دقيقة، بينما يصل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الساعة 4:45 مساء، ويصل المدينة المنورة الساعة 6:20 مساء.

كما تبدأ رابع رحلات القطار بمغادرة مكة المكرمة الساعة 6:15 مساء، ويصل جدة الساعة 6:58 مساء فيما يصل المدينة المنورة الساعة 11:17 مساء، وتبدأ الرحلة الخامسة الساعة 8 مساء منطلقا من مكة المكرمة، ليصل جدة بعد 43 دقيقة، ويصل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الساعة 9:30 مساء، ويصل المدينة المنورة الساعة 11:05 مساء.

وينطلق القطار أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد، من المدينة المنورة الساعة 8 صباحًا ليصل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الساعة 9:32 صباحًا، ويصل جدة الساعة 10:19 صباحًا، ومكة المكرمة الساعة 11:05 صباحًا.

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كما ينطلق الساعة 12 ظهرًا من المدينة المنورة ليصل الساعة 2:16 مساء إلى جدة ويصل مكة المكرمة الساعة 3:02 مساء.

وينطلق قطار الحرمين السريع من المدينة المنورة الساعة 3:15 مساء ليصل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الساعة 4:47 مساء، ويصل جدة الساعة 5:34 مساء، ويصل مكة المكرمة الساعة 6:20 مساء.

وينطلق القطار من المدينة المنورة الساعة 6:15 مساء ويصل جدة الساعة 8:30 مساء ويصل مكة المكرمة الساعة 9:17 مساء.

وتنطلق رحلة القطار من المدينة المنورة الساعة 8 مساء، ويصل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الساعة 9:32 مساء ويصل جدة الساعة 10:19 مساء، ويصل مكة المكرمة الساعة 11:05 مساء.