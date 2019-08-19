«الصقور السعودية» يختتم مشاركته في معرض قدينيا الجوي ببولندا

اختتم فريق الصقور السعودية مشاركته في معرض قدينيا الجوي في بولندا، أمس الأحد؛ حيث قدم عروضًا جوية على مدى 3 أيام أمام جمهور فاق 300 ألف متفرج.
والتقى فريق الصقور السعودية في مقر المعرض سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية بولندا محمد بن حسين مدني، الذي أعرب عن سعادته بوجود فريق الصقور السعودية في جمهورية بولندا لأول مرة ممثلًا للمملكة العربية السعودية في أكبر معرض جوي على مستوى بولندا لهذا العام 2019.
وضم المعرض أكثر من 27 مشاركًا من الفرق الجوية المشاركة المدنية والعسكرية من أكثر من 13 دولة، منها أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية والسويد وفنلندا وألمانيا.
وتُعد هذه المشاركة الأولى لهذا العام في أوروبا لفريق الصقور السعودية الذي يستهل مشاركته هذا العام بتشكيل جديد يضم أكثر من 18 تشكيلًا جويًّا وعرضًا يستمر لأكثر من 20 دقيقة.
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