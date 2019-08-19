14 مليون ريال لتجهيز مدارس تعليم صبيا

أنهت إدارة تعليم صبيا، جميع الاستعدادات للعام الدراسي المقبل، حيث وجه مدير التعليم بصرف 14 مليون ريال للنظافة والميزانية التشغيلية للمدارس، وكذلك استقبال المعلمين والمعلمات الجدد، والاستعداد لأسبوع التهيئة لبدء انطلاقة العام الدراسي، والذي سينعكس على أداء المعلمين والمعلمات ورفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب والطالبات، والانتهاء من تجهيز المدارس المنفذة لمبادرة الطفولة المبكرة.

استقبال المعلمين

استنفرت إدارة تعليم صبيا ومكاتب التعليم التابعة لها بالمحافظات جهودها للعمل على تهيئة الأجواء المناسبة لسير العملية التعليمية، حيث انطلق برنامج استقبال المعلمين والمعلمات الجدد بتسليم خطابات توجيه للمدارس التي سيباشرون بالعمل فيها، وانطلاق الدورات التدريبية لهم مع أول أسبوع عمل، وشرعت الإدارة في تأمين المقررات الدراسية والتجهيزات المدرسية، وتكثيف أعمال الصيانة بالمدارس المطبقة لمبادرة الطفولة المبكرة، حيث تم استحداث 75 مدرسة للطفولة المبكرة، وعقد لقاءات تعريفية بها، وتنفيذ الخطط الإعلامية، وصرف 14 مليون ريال للنظافة والميزانية التشغيلية، وتسليمها لقادة وقائدات المدارس.

البيئة التعليمية

أوضح مدير تعليم صبيا ضيف الله الحازمي لـ«دوت الخليج» أنه تم صرف ما يزيد عن 14 مليون ريال للميزانية التشغيلية ونظافة المدارس للفصل الدراسي الأول من العام الحالي عبر نظام الصرف السريع، لضمان تهيئة البيئة التعليمية واستقرارها، كما تم تدشين أسبوع التهيئة للمعلمات والمعلمين الجدد أمس بمسرح الإدارة، وفي مكاتب التعليم بالمحافظات والأقسام المعنية بتفعيل مبادرة ولاء المعلم لمهنته وانتمائه لمؤسسته التعليمية، وأشار الحازمي إلى أن برنامج أسبوع التهيئة سيشمل عرضاً لنماذج ملهمة من الميدان، ومحاور عن أخلاقيات مهنة التدريس، وعلاقة المعلم الجديد بالمجتمع المدرسي، وحقوق وواجبات المعلم. ويتضمن برنامج التهيئة ثلاثة أيام تدريبية للمعلم الجديد بمكاتب التعليم التابعة لتعليم صبيا.

مدارس الطفولة

بين الحازمي أن مبادرة الطفولة المبكرة تطبق في 75 مدرسة من مدارس الإدارة عبر مراحل ووفق نماذج مختلفة، مشيرًا إلى أن الإدارة عملت منذ وقت مبكر على تهيئة وتجهيز المدارس المستهدفة وتسخير كافة الإمكانات والطاقات لضمان البداية الجادة والمتميزة من أول يوم في العام الدراسي الجديد، وأوضح المتحدث الإعلامي ومدير الإعلام والاتصال بتعليم صبيا إبراهيم الحازمي لـ«دوت الخليج» أن «قسم إدارة الإعلام والاتصال وبمساندة من جميع منسقي الإعلام بمكاتب التعليم بالمحافظات أعد الخطط الإعلامية الفعالة لتغطية جميع برامج وفعاليات الإدارة التي تأتي في مقدمتها الاستعداد للعام الدراسي الجديد والطفولة المبكرة، والتي بدأت فعالياتها باستقبال المعلمين والمعلمات الجدد، وحفل المعايدة وتدشين أسبوع التهيئة، مشيرا إلى أنه سيتم تغطية هذه الفعاليات بالصوت والصورة والبث المباشر من خلال الأستوديو التعليمي واللقاءات المباشرة، وكذلك من خلال الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي.

Advertisements

أبرز المسارات الاستعدادية

صرف 14 مليون للنظافة والميزانية التشغيلية

توزيع المقررات الدراسية

تنفيذ برنامج المعلم الجديد

104 عدد المعلمين والمعلمات الجدد

32 فصلاً محدثا لرياض الأطفال