4 خطوات للتسجيل في خدمة النقل المدرسي

دعت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي، أولياء الأمور الراغبين في الاستفادة من خدمة النقل المدرسي لأبنائهم الطلبة في مرحلة التعليم العام للعام الدراسي الجديد 1441هـ، الإسراع بالتسجيل في الخدمة عبر نظام "نور" الإلكتروني التابع لوزارة التعليم، وذلك من خلال الدخول على قسم "النقل المدرسي" ضمن النظام، وتعبئة البيانات المطلوبة لعملية التسجيل.

وأهابت الشركة بأولياء الأمور استغلال الفترة الحالية قبل بدء العام الدراسي والتسجيل بالخدمة، لا سيما وأن تقديم الخدمة سيقتصر فقط على الطلاب والطالبات المسجّلين في النظام وذلك بعد انطباق معايير الأولوية والاستحقاق، واستبعاد من لم يستكمل إجراءات التسجيل أو من لم يقم بتحديث البيانات عند تغيير ولي الأمر موقع المنزل أو بيانات الطالب أو الطالبة.

وأوضحت الشركة أنها حرصت بالتعاون مع إدارات التعليم في جميع مناطق المملكة على تسهيل وتبسيط إجراءات تسجيل الطلبة بالخدمة من خلال نظام "نور" الإلكتروني على الرابط:https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx أو من خلال مراجعة مكاتب المشرفين والمشرفات على خدمة النقل المدرسي داخل المدارس الحكومية المشمولة.

وبيّنت الشركة أنه وبعد تسجيل الطالب أو الطالبة في الخدمة، ستقوم المدرسة بدراسة الطلب، وتبليغ ولي الأمر بالقبول أو الرفض عبر نظام "نور"، حيث تُراعى في دراسة الطلب معايير خاصة في الاستحقاق، من أبرزها: البيئة المعيشية للطلبة، وبرنامج الدراسة (تعليم عام - مدارس تحفيظ القرآن الكريم)، والمسافة من المنزل إلى المدرسة (250م وأكثر- وبما لا يزيد عن نطاق قبول المدرسة).

كما يُراعي عند دراسة الطلب معايير "الأولوية في الاستحقاق"، والتي من أهمها: سلامة الطالب أو الطالبة، والحالة الاجتماعية، ومدى البُعد عن المدرسة، فكلما كان المنزل أكثر بعداً كانت فرصة الحصول على الخدمة أكبر.