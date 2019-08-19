فيديو.. معرض الذاكرة الدبلوماسية يرسخ العلاقات السعودية اللبنانية

2019-08-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

سلط تقرير لقناة إل بي سي اللبنانية الضوء على العلاقات التاريخية المميزة التي تجمع بين الرياض وبيروت، وذلك بمناسبة افتتاح معرض “الذاكرة الدبلوماسية السعودية اللبنانية”، اليوم الاثنين، في بيروت، بمناسبة اليوم العالمي للتصور.

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ومر أكثر من 90 عامًا من التاريخ المميز بين البلدين لتكون السنوات شاهدة على علاقات لا تتكرر من قبل انتزاع استقلاله.

وقال السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري: إن أول وثيقة للاتفاقية بين البلدين كانت سنة 1931م، وقدم حينها الوثيقة المستشار الشيخ فؤاد حمزة، إلى الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود.

وتوجت سفارة المملكة هذه العلاقات بمعرض الذاكرة الدبلوماسية لتنشر خلاله صورًا ووثائق لشخصيات كانت ولا زالت تعزز العلاقات بين البلدين.