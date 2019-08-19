2.8 مليون مركبة عبرت مداخل المشاعر في الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة عبر 2.8 مليون مركبة مداخل المشاعر المقدسة خلال موسم حج الماضي، وذلك حسبما سجلته وحدات التعداد المرورية التابعة لوزارة النقل. وأوضحت النقل في بيان أمس أنها وقفت على جاهزية الطرق قبل وأثناء موسم الحج، حرصا على تيسير عملية تفويج الحجاج إلى المشاعر المقدسة من خلال استخدامها أحدث التقنيات. مداخل مكة المكرمة Advertisements المركبات 1,071,009 متوسط السرعة 108 كلم في الساعة مدخل طرق جدة المركبات 1,639,289متوسط السرعة 102 كلم في الساعة مدخل طرق المدينة المنورة المركبات 261,899 متوسط السرعة 90 كلم في الساعة



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