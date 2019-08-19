السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة
شرعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أخيرا في تفكيك المواضئ المكشوفة وصناديق الأمانات في ساحات المسجد الحرام، تمهيدا للاستفادة منها كمصليات.
وبحسب ما علمته «مكة» فإن تفكيك المواضئ المكشوفة يأتي كمرحلة أولى، تتبعها مرحلة ثانية بإزالتها من الساحات الخارجية وتهيئة مواقعها من أجل الاستفادة منها كمصليات، ورفع الطاقة الاستيعابية للمصلين في الساحات الخارجية للحرم المكي الشريف، والاكتفاء بدورات المياه المنتشرة في جميع ساحات المسجد الحرام.
«مكة» بدورها تواصلت مع المركز الإعلامي في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لكنه لم يرد.
كانت هذه تفاصيل خبر إزالة مواضئ ساحات المسجد الحرام وتحويلها لمصليات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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