هل تكفي 15 ألف ريال لتشغيل مدرسة خلال الفصل الأول؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أمس نحو 25 مليون ريال في حسابات المدارس لمصلحة الميزانية التشغيلية للمدارس للفصل الدراسي الأول، وهو ما يعني حصول كل مدرسة من مدارس مكة البالغة نحو 1632 مدرسة في جميع المراحل على 15318 ريالا، فهل تكفي لتجهيز مدرسة قبل انطلاقة العام الدراسي الجديد بعد أسبوعين؟
ودعت الإدارة قائدي وقائدات المدارس إلى استثمار هذه المبالغ المالية في تهيئة المدارس ونظافتها، لتكون جاهزة لبداية جادة منذ اليوم الأول، مبينة أن الميزانية التشغيلية هدفها الاستعداد قبل عودة الطلاب في 2 محرم المقبل.
أهداف الميزانية
- تمكين المدرسة من أداء أدوارها الإدارية وواجباتها التعليمية
- توفير الموارد المالية اللازمة للمدرسة
- تحقيق الجودة اللازمة في الأداء التعليمي
- الارتقاء بالعمل لمستويات عليا من التحسن النوعي
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