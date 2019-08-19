عاصفة رعدية تلغي رحلات مطار فرانكفورت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - فرانكفورت

تسببت عاصفة رعدية شديدة في اضطراب حركة الطيران في مطار فرانكفورت الدولي غرب ألمانيا.

Advertisements

وقالت متحدثة باسم شركة «فرابورت» المشغلة للمطار أمس إنه جرى إيقاف تخليص إجراءات السفر على نحو موقت لحماية العاملين والركاب.

وبحسب البيانات، ألغيت 41 رحلة معظمها داخلية جراء ذلك، كما تم تغيير مسار ثماني رحلات.

وعانت حركة السكك الحديدية في أجزاء من ألمانيا من اضطرابات، حيث تسببت عواصف رعدية وأمطار في عرقلة حركة القطارات في عدد من المدن بولاية هيسن الألمانية، بينها فرانكفورت.