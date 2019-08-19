شاب روسي يقتل 5 من أفراد أسرته وينتحر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - موسكو
عثرت الشرطة في قرية روسية على خمس جثث من أسرة واحدة، يعتقد أنهم قتلوا على يد فرد آخر في تلك الأسرة وهو شاب (16 عاما) عُثر على جثته أيضا على مسافة قريبة.
وقال محققون في موسكو إنه عثر على الجثث الخمس في منزل بقرية باترييفيفو بالقرب من مدينة أوليانوفسك. وعثر على جثة الشاب أيضا بالقرب من القرية.
ويعتقد المحققون أن الشاب قتل جدته (69 عاما) ووالدته (42 عاما) وأخوين (4 أعوام) ورجلا (66 عاما) يعتقد أنه والده أو جده. ويقول مسؤولون في موسكو إنه لا توجد مؤشرات فورية على أن الشاب يعاني من أي مرض عقلي، لكنهم يحققون فيما إذا كان يعاني من أي مشكلات نفسية.
وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن الشرطة عثرت على مذكرة أبدى فيها رغبته بالانتحار وقتل عائلته حتى لا تحزن عليه.
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